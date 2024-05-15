«Якщо не впорався з переслідуванням прикордонників, варто підтягнути фізо у лавах ЗСУ». В мережі повідомили, що гравця Суперліги затримали у горах

15 травня в фейсбуці колишнього власника сайту basket.com.ua, а нині інструктора десантно-штурмових військ ЗСУ Макса Сергєєва з’явився цікавий пост.

У ньому військовий розповів, що дізнався про затримання баскетболіста «Київ-Баскета» неподалік державного кордону.

Пряма мова:

«Щойно дізнався, що один з гравців «Київ-Баскета», пересуваючись горами у бік сусідньої країни, був затриманий прикордонною службою. Потім знайомство з ТЦК та переміщення в навчальний центр ДШВ…

Отже, які можна зробити висновки? Якщо ти, професійний спортсмен, не зміг впоратись з переслідуванням прикордонників, то дійсно варто підтягнути своє фізо у лавах ЗСУ», – повідомив автор посту.

Про кого саме з гравців киян йдеться, наразі невідомо.

Цьогоріч «Київ-Баскет» взяв бронзу Суперліги, обігравши «Мавп» у серії на третє місце.

Джерело: фейсбук Макса Каннолі

Фото: ФБУ

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