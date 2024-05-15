Алекс Элбон: Надеюсь, мы вернемся в борьбу

Продлив контракт с Williams на неопределённый срок, Алекс Элбон ждёт начала европейской части сезона…

Алекс Элбон: «С нетерпением жду начала европейской части сезона, стартующей в Имоле. После наводнения в прошлом году интересно снова выступить на этой трассе, особенно после объявлении о подписании долгосрочного контракт с командой.

Мы привезем несколько новинок, которые помогут снизить вес машины. Надеюсь, мы увидим некоторые улучшения и вернемся в борьбу».

Логан Сарджент: «Я рад впервые выступить на исторической трассе в Имоле за рулём Формулы 1. Возвращение к обычному формату после нескольких этапов с субботним спринтом позволит нам лучше подготовиться к уик-энду и точнее настроить машину.

Это узкая трасса, где сложно обгонять, поэтому мы будем стремиться максимально улучшить наши результаты в квалификации».

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