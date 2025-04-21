Хэмилтон отменил планы ради решения проблем с SF-25

После финиша гонки в Джидде Льюис Хэмилтон не скрывал разочарования от собственного результата. В комментариях испанскому телеканалу DAZN F1 семикратный чемпион мира рассказал, что отменил некоторые планы, чтобы больше времени уделить решению проблем с машиной SF-25.

Льюис Хэмилтон: «С точки зрения темпа гонка была катастрофой. Как вы могли видеть, у меня вообще не было темпа. Я ожидал, что гонка сложится лучше, но с машиной возникли проблемы.

После гонки у меня не будет недели отдыха. У меня будет рабочая неделя. После такой гонки мне придётся отменить некоторые планы».

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