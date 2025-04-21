Легенда бокса: «Я превратился в маленькую девочку и заплакал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Риддик Боу

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу назвал лучшего боксера на все времена.

«Когда я впервые встретил Мухаммеда Али, он стоял позади меня, и я не мог его видеть. Я дрался на соревнованиях «Золотые перчатки» в Нью-Йорке. Он говорил: «Давай, сосунок, вперед». Я пытался сосредоточиться на себе, на подготовке к бою, а он продолжал это говорить.

Прошло пять минут, и я снова услышал это. Я обернулся, и понял, что это был Мухаммед Али. Он так крепко обнял меня. Я превратился в маленькую девочку, я заплакал.

После того, как он обнял меня, я нокаутировал парня за 24 секунды. Он был моим кумиром. Если бы не он, я бы, наверное, служил в морской пехоте», – сказал Боу.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Риддик Боу рассказал, чем бы закончился бой известных супертяжей Александра Усика и Эвандера Холифилда.

sport.ua