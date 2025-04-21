АПЛ. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники одерживают очень важную победу

К этому матчу команды подходили с совершенно разными задачами и целями. Если для "Тоттенхэма" важность матчей АПЛ можно сравнить с товарищескими играми, ведь главное внимание уделяется Лиге Европы, то для "Фореста" начинается важнейший этап сезона, когда они бьются за квалификацию в Лигу чемпионов.

Начало матча было за хозяевами поля, и уже на второй минуте Матис Тель в борьбе с двумя защитниками смог прорваться в штрафную "Фореста", однако удар француза заблокировал Миленкович. А вот уже на 4-й минуте мы увидели ответ от "лесников" – дальний удар нанес Морган Гиббз-Уайт, но Викарио парирует выстрел англичанина на первый угловой в этом матче. Казалось, что подача Эланги получилась неудачной, однако когда мяч вылетел за пределы штрафной, первым на добивании оказался Андерсон, который отправил мяч в ворота "шпор". 1:0. Великолепное начало для гостей. Прошло совсем немного времени, когда на 10-й минуте тот же Андерсон выполнил великолепный навес в сторону штрафной площади "Тоттенхэма", мяч добрался до Криса Вуда и форвард гостей удвоил преимущество своей команды. Однако в этом моменте был зафиксирован офсайд, поэтому счет в конце концов не изменился.

А вот на 16-й минуте уже ни один офсайд не помешал "лесникам". Мурилло низом разыграл свободный удар на Элангу, швед принял мяч и с фланга навесил в штрафную, где Вуд спокойно выигрывает воздух и отправляет мяч в сетку. 2:0 в пользу "Фореста". Лучшего начала матча для гостей не придумать. Что же остается "шпорам"? Ну, как-то отвечать. На 20-й минуте великолепный удар нанес Одобер, но Селс сделал не менее хороший сейв и это угловой для "шпор", который ничем не закончился. В принципе, в первой половине первого тайма "Форест" сделал все свои дела, поэтому неудивительно, что во второй половине мяч под свой контроль взял "Тоттенхэм", чтобы попытаться отыграться, однако ничем серьезным их попытки не заканчивались, поскольку защита гостей и Селс играли уверенно и прекрасно справлялись с навесами, прострелами и попытками игроков "Тоттенхэма" создать момент на дриблинге.

Поэтому наибольшую опасность от подопечных Анге Постекоглу мы увидели только в конце тайма, когда их навесы начали наконец проходить. Например, на 40-й минуте Неко Уильямс ошибся, когда пытался головой перехватить навес в штрафную от Порро, поэтому мяч оказался в ногах Теля, но мощный удар нападающего прошел мимо ворот Селса. Еще через минуту хороший прострел с правого фланга выполнил Одобер, но удар Ришарлисона головой пролетел мимо ворот. На 44-й минуте Ришарлисон имел еще одну возможность, но уже после навеса Теля с левого фланга, однако результат тот же – удар головой мимо ворот. Ну и на этом опасность закончилась, как позже и первый тайм матча.

Второй тайм. Что делает Анге Постекоглу? Правильно, двойную замену своих центральных защитников. Нуну Эшпириту Санту также ответил на это выходом защитника – Морату заменил Элангу, хотя здесь логика есть, ведь "лесникам" надо удержать победу. Однако, похоже, Постекоглу больше интересует физическая форма своих лидеров, чем какие-то там очки.

Тем не менее, в начале второго тайма мы увидели ту же картину – мяч контролируют "шпоры", они же пробуют создавать моменты, а вот "Форест" отбивается. На 54-й неплохой навес сделал Порро, но удар Сарра пяткой пролетел далеко мимо ворот Селса. Сразу же мы увидели ответ от "Фореста", когда Вуд и Гиббз-Уайт разыграли атаку, однако удар последнего также прошелся мимо ворот хозяев. На 63-й минуте мы увидели, наверное, лучший момент у "Тоттенхэма" за весь матч. Порро навесил с углового и великолепный удар головой нанес Кулусевски, однако Тоффоло героически выбил мяч с линии собственных ворот.

А вот на 67-й минуте Постекоглу внезапно решил освежить нападение своей команды, выпустив Соланке и Джонсона. Но перед этим момент был у Ришарлисона, однако Селс ценой повреждения смог отбить удар бразильца. К счастью, повреждение не было серьезным, поэтому вратарь "Фореста" смог продолжить игру. На 71-й мы снова увидели угловой в исполнении "шпор", но на этот раз ничего серьезного. Буквально через минуту защитник "шпор" Дансо решил издали пробить по воротам Селса, неплохо, но мимо ворот.

Как и в первом тайме, "Тоттенхэм" решил проснуться под концовку. На 80-й минуте Ришарлисон замкнул головой великолепный навес, но Селс был на месте. Этот момент немного вдохновил "шпор", поэтому мы увидели от них еще несколько угловых, хотя эти моменты ничем опасным не завершились, ведь "лесники" прекрасно отбивались. Чудо случилось на 87-й минуте. Снова навес от Порро и на этот раз Ришарлисон наконец забивает. Арбитр компенсировал ко второму тайму 5 минут, однако этого "Тоттенхэму" не хватило, чтобы испортили планы "Фореста" относительно Лиги чемпионов.

"Лесники" добывают три очка и возвращаются на третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 60 зачетных баллов. Они продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. Что касается "Тоттенхэма", то они остаются на 16-й строчке с 37 очками и могут спокойно готовиться к выезду на "Энфилд", где, возможно, придется делать чемпионский коридор. А после этого у подопечных Анге Постекоглу запланирован первый матч полуфинала Лиги Европы против "Буде-Глимт".

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Тоттенхэм" – "Ноттингем Форест" 1:2

Голы: Ришарлисон (87) – Андерсон (5), Вуд (16)

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро (Дансо, 46), Ван де Вен (Дэвис, 46), Спенс – Кулусевски (Соланке, 67), Сарр (Бергвалль, 81), Бентанкур – Одобер (Джонсон, 67), Ришарлисон, Тель

"Ноттингем Форест": Селс – Уильямс, Миленкович, Мурилло, Тоффоло – Домингес (Йейтс, 58), Андерсон – Эланга (Морату, 46), Гиббз-Уайт (Соса, 90+3), Данилу (Хадсон-Одои, 58) – Вуд (Авонии, 76)

Предупреждения: Ромеро (42) – Гиббз-Уайт (65), Йейтс (89), Селс (90+2), Тоффоло (90+4)

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