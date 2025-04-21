Дукла Иллариона Куприянова завершила клубный сезон

Илларион Куприянов атакует ворота «Оломоуца»

«Дукла» из Йиглавы в составе с нашим Илларионом Куприяновым не смогла завоевать путевку в Экстралигу. В переходных стыковых матчах против 14-й команды элиты «Оломоуца» свежеиспеченный чемпион Maxa liga (второй по рейтингу дивизион Чехии) проиграл все четыре очных поединка на площадке соперника (1:2 Б, 0:6, 1:2, 0:3) и не смог повыситься в классе.

Украинский легионер «Дуклы» 19-летний Илларион Куприянов сыграл во всех переходных поединках, но очков не набрал. Напомним, что в плей-офф Maxa liga уроженец Днепра набрал – 5 (1+4) очков в 16 играх и финишировал с показателем полезности – «+4».

В ближайшее время Куприянов отправится в лагерь национальной сборной Украины, которая готовится к ЧМ-2025 в дивизионе 1A. Первый матч у нашей команды уже 27 апреля против Великобритании.

sport.ua