ГВОЗДИК: «Этот боксер уже старый, но его не разгромили»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Известный украинский боксер Александр Гвоздик высказался о перспективах Артура Бетербиева.

«На самом деле я смотрел только первый бой между Биволом и Бетербиевым, а относительно второго – то только хайлайты. Конечно, Бетербиев уже старый, но в этом бою он не был разбит, не нокаутирован и показал равный бой. То есть это были равные поединки, где победы одержали разные боксеры. Ему 40 лет, но он находится в неплохой форме, поэтому списывать не стоит», – сказал Гвоздик.

Ранее Александр Гвоздик предположил, почему Бивол отказался от боя с Бенавидесом

sport.ua