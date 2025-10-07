Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис рассказал, на какого легендарного боксера очень похож Александр Усик – абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

«На самом деле Усик делает то же, что делал когда-то Холифилд. Они очень похожи», – отметил Леннокс.

Холифилд и Усик являются единственными боксерами, которые становились абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе и крузервейте.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua