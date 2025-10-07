Директор Баварии высказался о возможном продлении контракта с лучшим бомбардиром команды

Директор "Баварии" Кристоф Фройнд надеется, что нападающий Харри Кейн продлит свой контракт с мюнхенским клубом.
"Мы, пожалуй, наблюдаем лучшую версию Харри Кейна за всю историю. Он идеальный игрок для нас, и Харри чувствует себя очень комфортно в Мюнхене, с командой и семьей. Поэтому мы надеемся, что он останется в Мюнхене еще на несколько лет", – сказал Фройнд.
Добавим, что Кейн в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 3 ассиста.
