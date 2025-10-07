Connect with us
Футбол

Директор Баварии высказался о возможном продлении контракта с лучшим бомбардиром команды

    • Директор "Баварии" Кристоф Фройнд надеется, что нападающий Харри Кейн продлит свой контракт с мюнхенским клубом.

    "Мы, пожалуй, наблюдаем лучшую версию Харри Кейна за всю историю. Он идеальный игрок для нас, и Харри чувствует себя очень комфортно в Мюнхене, с командой и семьей. Поэтому мы надеемся, что он останется в Мюнхене еще на несколько лет", – сказал Фройнд.

    Добавим, что Кейн в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 3 ассиста.

