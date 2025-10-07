Шанхай. Риндеркнех обыграл третью ракетку мира Зверева, де Минор и Музетти вышли в 1/8 финала

На турнире ATP 1000 в Китае завершились матчи третьего круга



Шанхай, Китай • 1-12 октября • хард • $10,897,410

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лернер Тьен (США) – Кэмерон Норри (Великобритания, 30) 7:6(4), 6:3

Даниил Медведев (-, 16) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18) 6:3, 7:6(5)

Нуну Боржеш (Португалия) – Шан Цзюньчэн (Китай, WC) 7:6(5), 4:6, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 7) – Камил Майхшак (Польша) 6:1, 7:5

Артур Риндеркнех (Франция) – Александр Зверев (Германия, 3) 4:6, 6:3, 6:2

Иржи Легечка (Чехия, 15) – Денис Шаповалов (Канада, 23) 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) 6:4, 7:5

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Лучано Дардери (Италия, 26) 7:5, 7:6(1)

Лернер Тьен вышел вперед в счете личных противостояний с Кэмероном Норри (2-1) и во второй раз в карьере вышел в четвертый круг на “Мастерсе”. В этом году ему это удалось в Торонто. Дальше американец встретится с Даниилом Медведевым, которого обыграл на прошлой неделе в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине.

Нуну Боржеш (№51 ATP) во второй раз сыграет в четвертом круге турнира ATP 1000. В прошлом году он дошел до этой стадии на грунте в Риме. За место в четвертьфинале португалец будет бороться с седьмым номером рейтинга Алексом де Минором и попробует одержать вторую в карьере победу над игроком из топ-десятки.

Артур Риндеркнех (№54 ATP) записал в свой активу вторую победу в матче против теннисиста из топ-5. Первая была в этом году на старте Уимблдона, где француз также был сильнее Зверева. Риндеркнех впервые сыграет в четвертом круге “Мастерса”, в котором его соперником будет Иржи Легечка.

Лоренцо Музетти обыграл Лучано Дардери на всех покрытиях: в прошлом сезоне итальянцы встречались на грунтовом “челленджере” в Турине, а затем на Уимблдоне. За выход в четвертьфинале Музетти будет бороться с Феликсом Оже-Альяссимом, которого победил в этом сезоне на “Мастерсе” в Майами. Он и ведет в счете очных встреч – 4:3.

