Коко Гауфф второй год подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года по версии Sportico



Американская теннисистка Коко Гауфф второй год подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года по версии американского издания Sportico. 20-летняя американка возглавила этот список с годовым доходом в 30,4 миллиона долларов, что почти на 8 млн. превысило ее прошлогодний доход.

В этом году Гауфф заработала на корте 9,4 миллиона долларов и почти половину из них за победу на Итоговом чемпионате WTA. 21 миллион Коко получила от рекламных контрактов, среди которых такие бренды как Barilla, Bose, UPS, Rolex, L’Oréal и Naked. Она стала третьей спортсменкой в истории, заработавшей более 30 млн. долларов за один год, после Серены Уильямс и Наоми Осаки.

Польская теннисистка Ига Швёнтек опустилась со второго места на третье, заработав в этом сезоне 21,4 миллиона долларов, что на 0,5 млн. меньше, чем в прошлом году. Напомним, что $158,944 призовых заработанных в Цинциннати она потеряла из-за проваленного допинг-теста. Всего в этом сезоне на корте полька заработала 8,4 млн. долларов, а рекламные контракты принесли 13 млн. долларов.

Всего в топ-15 рейтинга вошли девять теннисисток.

1. Коко Гауфф (США/теннис) – $30,4 млн. | $9,4 млн. призовых + $21,0 млн. от рекламы

2. Эйлин Гу (Китай/фристайл) – $22,1 млн. | $0,06 млн. призовых + $22,0 млн. от рекламы

3. Ига Швёнтек (Польша/теннис) – $21,4 млн. | $8,4 млн. призовых + $13,0 млн. от рекламы

4. Чжэн Циньвэнь (Китай/теннис) – $20,6 млн. | $5,6 млн. призовых + $15,0 млн. от рекламы

5. Арина Соболенко (-/теннис) – $17,7 млн. | $9,7 млн. призовых + $8,0 млн. от рекламы

6. Наоми Осака (Япония/теннис) – $15,9 млн. | $0,87 млн. призовых + $15,0 млн. от рекламы

7. Эмма Радукану (Великобритания/теннис) – $14,7 млн. | $0,67 млн. на корте + $14,0 млн. от рекламы

8. Нелли Корда (США/гольф) – $14,4 млн. | $4,4 млн. призовых + $10,0 млн. от рекламы

9. Симона Байлз (США/гимнастика) – $11,1 млн. | $0,135 млн. призовых + $11,0 млн. от рекламы

10. Кейтлин Кларк (США/баскетбол) – $11,1 млн. | $0,1 млн. призовых + $11,0 млн. от рекламы

11. Жасмин Паолини (Италия/теннис) – $10,0 млн. | $6,5 млн. призовых + $3,5 млн. от рекламы

12. Аттая Титикул (Таиланд/гольф) – $9,1 млн. | $7,1 млн. призовых + $2,0 млн. от рекламы

13. Джессика Пегула (США/теннис) – $8,2 млн. | $4,2 млн. на корте + $4,0 млн. от рекламы

14. Елена Рыбакина (Казахстан/теннис) – $7,9 млн. | $3,9 млн. на корте + $4,0 млн. от рекламы

15. Лидия Ко (Новая Зеландия/гольф) – $6,7 млн. | $3,2 млн. на корте + $3,5 млн. от рекламы

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