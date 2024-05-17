Тайбэй. Марченко впервые в этом году сыграет в решающем матче

Илья Марченко будет бороться за титул на «челленджере» в Китайском Тайбэе

Тайбэй, Китайский Тайбэй • 13-18 мая • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Илья Марченко (Украина) — Сюй Юйсёу (Китайский Тайбэй) 0:6, 7:6(3), 6:3

Для победы в сегодняшнем матче украинскому теннисисту понадобилось почти три часа. По ходу встречи Марченко выполнил пять эйсов, допустив две двойные ошибки, сделал один брейк и проиграл три гейма на своей подаче.

Илья впервые с октября прошлого года сыграет в финале. Тогда украинец выиграл титул на «челленджере» в Гамбурге. В целом для Марченко это будет 19-й финал на турнирах серии ATP Challenger. В предыдущих он одержал десять победу.

Следующий соперник украинца определится в противостоянии Адам Уолтон (Австралия, 3) — Джеймс Дакворт (Австралия, 2).

btu.org.ua