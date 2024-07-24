Лидер мирового рейтинга не сыграет на Олимпийских играх

Янник Синнер не сможет принять участие в соревнованиях из-за болезни

Об этом итальянский теннисист сообщил на своих страницах в соцсетях.

“С грустью сообщаю, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже.

После недели тренировок на грунте у меня появилось недомогание. Несколько дней я отдыхал, а во время визита к врачу у меня обнаружили тонзиллит и рекомендовали воздержаться от выступления.

Пропуск Игр – это большое разочарование для меня, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал момента, когда буду представлять свою страну на этом очень важном событии.

Желаю удачи всем итальянским спортсменам, за которых я буду болеть дома”.

Отметим, что для Янника Синнер это могла быть первая Олимпиада в карьере. В этом году итальянец стал чемпионом Austtralian Open, а также дошел до полуфинала на Ролан Гаррос, на кортах которого пройдет олимпийский теннисный турнир.

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