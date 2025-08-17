Цинциннати. Паолини в трех сетах победила “нейтральную” Кудерметову и сыграет против Швёнтек в финале

Жасмин Паолини вышла в финал на турнире WTA 1000 в США



Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $5,152,599

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Жасмин Паолини (Италия, 7) – Вероника Кудерметова (-) 6:3, 6:7(2), 6:3

Итальянская теннисистка выиграла второй из пяти сыгранных матчей против Кудерметовой и обыграла ее впервые с 2017 года.

Паолини девятый раз в карьере вышла в финал на уровне Тура и третий на турнирах WTA 1000. В прошлом году она стала чемпионкой в Дубае, а в этом сезоне – в Риме. В целом в активе Жасмин три одиночных трофея.

В возрасте 29 лет итальянка стала самой возрастной теннисисткой, которая вышла в финал соревнований такого уровня на разных покрытиях, с 2016 года (Серена Уильямс).

За титул в Цинциннати Паолини будет бороться с Игой Швёнтек, которой проиграла в четырех предыдущих противостояниях в Туре, в том числе в этом году в Бад-Гомбурге.

