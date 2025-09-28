Токио. Алькарас 13-й раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Руне победил “квалифаера” во втором круге

На турнире АТР 500 в Токио завершились матчи второго круга



Токио, Япония • 24-30 сентября • хард • $2,404,500

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:4, 6:3

Брэндон Накашима (США) – Мартон Фучович (Венгрия, Q) 7:5, 6:3

Дженсон Бруксби (США, PR) – Лучано Дардери (Италия) 7:6(7), 6:1

Хольгер Руне (Дания, 3) – Этан Куинн (США, Q) 6:4, 6:2

• Карлос Алькарас за 79 минут выиграл свой матч второго круга. Испанец проиграл три гейма на своей подаче и сделал пять брейков в ответ. Напомним, что в начале своего первого матча на турнире Алькарас получил травму ноги, но продолжил свое выступление. Испанский теннисист 13-й раз в сезоне прошел в 1/4 финала на уровне АТР-тура и дальше сыграет против Брэндона Накашимы, которого дважды обыграл в 2021 году.

• Хольгер Руне пятый раз в сезоне прошел в четвертьфинал, легко обыграв 81-ю ракетку мира. Датчанин подал шесть эйсов, сделал четыре брейка и проиграл один гейм на своей подаче. За место в полуфинале Руне сыграет против Дженсона Бруксби, для которого это будет третий четвертьфинал в этом году и первый на харде.

