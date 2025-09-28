Макс Ферстаппен уверенно лидирует на Нюрбургринге

Максу Ферстаппену не удалось выиграть квалификацию, предшествовавшую сегодняшней 4-часовой гонке на «Северной петле» Нюрбургринга, но, похоже, это нисколько не мешает его планам добиться успеха в не самой привычной для него дисциплине.

На своей Ferrari 296 GT3 в цветах Red Bull и с бортовым номером 31 он после старта с 3-й позиции вышел в лидеры ещё до первого поворота и сразу начал наращивать отрыв от пелотона. Позади ровно половина дистанции и Макс продолжает лидировать с более чем убедительным преимуществом.

Ферстаппен довольно быстро нашёл нужный ритм, о чём свидетельствует и тот факт, что он не раз проходил круги с лучшим временем гонки. Любопытно, что по ходу этого этапа серии Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) разные источники проводят голосование среди болельщиков, интересуясь их мнением, за кого они сегодня болеют, четырёхкратный чемпион мира лидирует и здесь: за него отдают в несколько раз больше голосов, чем за кого-либо из его соперников.

По всему видно, что Макс выступает, что называется, в своей собственной лиге, достаточно сказать, что его преимущество уже превысило минуту.

Итак, позади 15 кругов, гонка достигла экватора, и Ferrari Макса и его напарника Криса Лалхэма уверенно опережает ближайших преследователей, а это экипаж №6 спорткара Ford Mustang GT3 в составе Франка Стипплера и Винсента Кольба.

Но впереди ещё два часа борьбы на этой сложнейшей трассе, и только что Макса за рулём машины сменил его британский напарник.

