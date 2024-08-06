Даниэль Риккардо: Visa RB – уже не молодёжная команда

Двадцать лет назад австрийская компания Red Bull приобрела активы заводской команды Jaguar, и с 2005-го в Формуле 1 выступает Red Bull Racing, а годом позже то же самое произошло с итальянской Minardi, и в 2006-м в чемпионате дебютировала Toro Rosso.

Команда из Фаэнцы традиционно считалась молодёжной, задача которой прежде всего состояла в подготовке талантливых гонщиков к переходу в Red Bull Racing, и эту школу прошли многие, достаточно вспомнить лишь два наиболее ярких имени – Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.

Но теперь статус бывшей Toro Rosso/AlphaTauri изменился, итальянская команда действует более самостоятельно, и под новой вывеской Visa RB должна, как и все остальные участники чемпионата мира, прежде всего зарабатывать очки, бороться за более высокие места в Кубке конструкторов, чтобы в конечном итоге получить хорошие призовые.

Даниэль Риккардо, более десяти лет назад выступавший за Toro Rosso, считает, что теперь Visa RB не стоит называть «молодёжной».

«Она действительно стала другой, – приводит его слова австралийское издание Speedcafe. – Легко произвести ребрендинг и сказать, что теперь мы выглядим иначе и так далее, но за этим должны последовать действия.

Думаю, Лоран Мекис, Петер Байер, Алан Пермейн и многие другие люди, которые пришли в команду, такие действия предпринимают. При этом нельзя сказать, что всё то, что происходило в прошлом при Франце Тосте, было чем-то неправильным, но иногда перемены приносят пользу, потому что новые люди приносят новые идеи.

Все нынешние руководители раньше сотрудничали с другими командами, и у них просто совсем иной подход к делу. И теперь, когда они реализуют свои намерения, наши сотрудники понимают, что это уже не молодёжная команда: «Мы принимаем серьёзные решения, мы готовы рисковать и ставим перед собой высокие цели, считая, что нам по силам их достичь».

Видеть это очень радостно, это здорово. Если честно, если бы в Visa RB по-прежнему была атмосфера молодёжной команды, мне бы было не вполне комфортно. Всё-таки мне уже 35 лет, и я думаю, что чувствовал бы себя не в своей тарелке, но такого ощущения нет, это точно».

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