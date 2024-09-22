Норрис: Я хотел лидировать с максимальным отрывом

Ландо Норрис прекрасно провёл Гран При Сингапура: стартовав с поула, он лидировал на каждом круге этой гонки, одной из самых трудных в сезоне, и с более чем убедительным преимуществом одержал свою третью победу в сезоне.

Оскар Пиастри, его напарник по McLaren, тоже прекрасно провёл гонку и после старта с 5-й позиции поднялся на подиум.

Ландо Норрис (1-й): «Великолепная была гонка! Острых моментов даже многовато – несколько раз по ходу гонки возникали довольно рискованные ситуации, но думаю, что в остальном всё было под контролем.

Машина работала прекрасно, я мог атаковать, и всю гонку мы летели, как на крыльях, и только под конец я мог немного расслабиться. В общем, гонка классная, но всё-таки очень тяжёлая, я до сих пор не могу отдышаться. Зато было весело!

Не могу сказать, что я пилотировал слишком агрессивно, даже когда чиркал по барьерам, ведь иногда такое бывает, когда ты слишком уж расслабляешься. Впрочем, не знаю, возможно, сегодня было и то, и другое.

На этой трассе непросто пилотировать, ведь здесь можно запросто заблокировать колёса, и я допускал именно такие ошибки. Но всё-таки продолжал атаковать. Не хотелось лидировать с преимуществом всего в одну секунду – я хотел лидировать с максимально большим отрывом.

Было весело, я заработал 25 очков и рад, что Оскар тоже поднялся на подиум, так что для нашей команды это был удачный день!»

Оскар Пиастри (3-й): «Было жарковато! Но вообще гонка сложилась неплохо, мы смогли отыграться после квалификации. Вчера я отработал не лучшим образом, поэтому подиум можно считать отличным результатом.

У нас очень быстрая машина, мы применили хорошую тактику, и это позволило опередить Mercedes. Спасибо всей команды за такую машину, которая весь уик-энд работала исключительно здорово.

Барьеры я сегодня не задевал, хотя когда боролся с Джорджем Расселлом, то в первом повороте был острый момент. Но как только я добрался до третьей позиции, а Макса Ферстаппена было всё равно не догнать, я уже не хотел слишком сильно рисковать.

Мне казалось, что пару недель назад я уже достаточно чиркал по стенам, поэтому сегодня хотелось этого избежать, чтобы не доставлять нашим механикам лишнюю работу, когда они будут готовить машину к следующей гонке».

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