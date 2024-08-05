Хюлкенберг: Я уверен в решении подписать контракт с Audi

Карлос Сайнс отверг довольно щедрое предложение Sauber/Audi и подписал контракт с Williams. Многие увидели в этом решении испанского гонщика недоверие к проекту заводской команды немецкого концерна.

Когда Нико Хюлкенберга спросили, не жалеет ли он о подписанном контракте с Sauber/Audi, которая остаётся единственной командой без заработанных очков в 2024-м, Нико ответил: «Я не думаю, что принял ошибочное решение. Я не видел для себя возможностей перейти в одну из четырёх ведущих команд, поэтому сейчас спокоен и уверен в своём решении.

Каждая команда, которая заинтересована в твоих услугах, обещает тебе безоблачные перспективы. Они говорят: «Мы делаем то, мы делаем это».

Audi – очень сильный мировой бренд. Я знаю, насколько серьёзно они относятся к проекту и сколько средств инвестируют, чтобы стать конкурентоспособными и добиться успеха.

Кроме того, в 2026-м изменится регламент, что открывает отличные возможности для дебюта нового производителя. Я посчитал подписание контракта с ними отличной возможностью для своей карьеры.

Конечно, я не говорю, что будет легко и просто, поскольку нет никаких гарантий. Нам предстоит длинный путь, но у Audi очень серьёзные амбиции, и когда выступаешь за заводскую команду, то чувствуешь повышенный прессинг. Я не беспокоюсь, поскольку и я, и команда знаем, что необходимо прибавить во всех областях».

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