Боксер, который хвастался нокаутом против Усика, жаждет боя с украинцем

Getty Images/Global Images Украина. Мартин Баколе и Александр Усик

В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе прошло большое шоу бокса.

В супертяжелом весе прошел поединок между американским проспектом Джаредом Андерсоном и Мартином Баколе из ДР Конго. Бой завершился досрочно. Баколе нокаутировал Джареда в 5-м раунде.

Боксер из ДР Конго завоевал второстепенные пояса NABF (вакантный) и WBO International (которым владел Андерсон) и изъявил желание провести бой с Александром Усиком.

«Я сейчас лидер рейтинга WBA и владею одним из титулов WBO. Я жду боя с победителем реванша Усик – Фьюри. Также я хочу бой с Майклом Хантером. Я хочу реванша и вызываю его на бой», – сказал Баколе.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua