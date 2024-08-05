Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Потенциального соперника узнает победитель пары Кривбасс/Виктория

Жеребьевка – в понедельник, 5-го августа
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В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги Европы 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает победитель пары "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) – "Виктория" (Плзень, Чехия).
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Эта пара будет в посеве во время жеребьевки. Для нее есть такие варианты потенциальных соперников:
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится 5-го августа в 14:00.
Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" – "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.