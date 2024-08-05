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Футбол

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Потенциального соперника узнает победитель пары Кривбасс/Виктория

Жеребьевка – в понедельник, 5-го августа

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Потенциального соперника узнает победитель пары Кривбасс/Виктория

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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    • В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги Европы 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает победитель пары "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) – "Виктория" (Плзень, Чехия).

    Читайте такжеПара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках – плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники

    Эта пара будет в посеве во время жеребьевки. Для нее есть такие варианты потенциальных соперников:

  • "Рапид" (Австрия) – "Трабзонспор" (Турция) (победитель пары);
  • "Риека" (Хорватия) – "Эльфсборг" (Швеция) (победитель пары);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Борац" (Босния и Герцеговина) (победитель пары);
  • "Целье" (Словения) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) (победитель пары);
  • "Петрокуб" (Молдова) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (победитель пары);
  • "УЭ Санта Колома" – РФШ (Латвия) (победитель пары);
  • "Ягеллония" (Польша) – "Буде-Глимт" (Норвегия) (неудачник пары);
  • "Бешикташ" (Турция);
  • "Хартс" (Шотландия);
  • "Бачка Топола" (Сербия).

    • Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится 5-го августа в 14:00.

    Тот, кто проиграет в паре "Кривбасс" – "Виктория", вылетает в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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