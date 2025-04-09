Роберт Левандовский о матче с Боруссией Д: Никто из нас не думает о полуфинале

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал матч против "Боруссии Д".
Нападающий пообещал навязать командную игру в Дортмунде и рассчитывает, что там придётся играть так же хорошо.
"Мы играли хорошо, но никто из нас не думает о полуфинале. На следующей неделе нас ждет еще один важный матч.
Мы всегда стараемся навязывать свою игру, и мы сделаем это и в Дортмунде. Мы поедем туда, чтобы победить — это наша постоянная цель. Я бы сказал, что там нам придётся играть как минимум так же хорошо или даже лучше. Это Лига чемпионов, и сейчас не время показывать что-то меньшее, чем на что вы способны", – заявил Левандовский.
Нападающий отметил командную игру.
"Ламин Ямал, Рафинья и я хорошо работаем на поле и за его пределами. Нам осталось сделать четыре больших шага в этом соревновании. Теперь у меня 99 голов за "Барселону", и я доволен этим.
Но нам всем нужно работать как команде, включая нападающих. Так легче добиваться результатов", – сказал футболист.
Напомним, "Барселона" обыграла "Боруссию Д" в первом матче со счётом 4:0. Роберт Левандовский оформил дубль.