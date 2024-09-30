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Футбол

Статистические порталы определили оценки Забарного за матч против Саутгемптона

Оценки за матч

Статистические порталы определили оценки Забарного за матч против Саутгемптона

Getty Images / Global Images Ukraine

    • 30 сентября "Борнмут" сыграл против "Саутгемптона" в рамках 6 тура Премьер-Лиги.

    Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до финального свистка.

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    • После завершения игры статистические порталы оценили игру нашего соотечественника в 6.6 (Sofascore) и 6.5 (Whoscored).

    Илья совершил 63 касания мяча, отдал 86% точных передач, преуспел в 3 удачных обводках, выиграл одно воздушное единоборство и 8 раз потерял мяч.

    Статистические порталы определили оценки Забарного за матч против Саутгемптона

    Статистические порталы определили оценки Забарного за матч против Саутгемптона

    www.ua-football.com

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