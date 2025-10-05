Connect with us
Футбол

Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.10.2025

Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.10.2025

    • Английская Премьер-лига, седьмой тур

    5 октября, 16:00. "Хилл Дикинсон Стедиум" (Ливерпуль)

    Главный арбитр: Майкл Солсбери (Ланкашир)

    Прямая трансляция: Setanta Sports Premium

    Содержание

  • Новости Эвертона
  • Новости Кристал Пэлас
  • Последние пять матчей Эвертона и Вест Хэм
  • Последние пять встреч между соперниками
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас
  • Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football

    • В четверг "Кристал Пэлас" без проблем победил киевское "Динамо" в Лиге конференций. Теперь же "стекольщики" встретятся с командой бывшего игрока киевлян Виталия Миколенко. "Ириски" идут в середине таблицы, в то же время подопечные Гласнера имеют статус команды, которая в прошлом туре победила действующего чемпиона АПЛ. Кроме этого, "Пэлас" идет в топ-5 чемпионата и имеет еще именно этот матч в запасе.

    Новости Эвертона

    "Ириски" в прошлом туре провели также домашний матч. Подопечные Моеса встречались с "Вест Хэмом". Общее небольшое преимущество было у гостей, ведь “Эвертон” уже на 10 минуте открыл счет. Уже на 65 минуте счет стал равным. Это была третья подряд потеря очков в чемпионате для команды. Все трое были в Ливерпуле.

    20 сентября "Эвертон" проиграл на "Энфилде" в Мерсисайдском дерби. Важно это вспомнить в контексте того, что “Кристал Пэлас” имел совсем другой результат против команды Арне Слота. До этого провел нули с "Астон Виллой", а недавно вылетел из Кубка лиги от "Вулверхэмптона". Последнюю победу "ириски" праздновали еще 30 августа. И с тех пор опустились на 10-ю позицию. Но это все равно неплохой результат для синего Ливерпуля, не правда ли?

    Кадры хозяев

    Дьюсбери-Холл уже успел набрать пять желтых карточек, то сегодня он не сыграет. Еще один летний новичок Рель травмирован, а ключевой защитник Брентвейта в этом сезоне так еще и не выходил на поле.

    Новости Кристал Пэлас

    Против "Динамо" "стекольщики" впервые в своей истории сыграли в основном раунде еврокубков. Теперь Оливеру Гласнеру приходится научиться, как правильно распределять силы на третий по рангу евротурнир, АПЛ и два внутренних Кубка. Ведь “Кристал Пэлас”, в отличие от “Эвертона”, в 1/8 финала Кубка лиги прошел, одержав победу в серии пенальти над Миллволлом.

    Пока лондонцы находятся на пятом месте АПЛ, а к этому туру подходили на третьей позиции. Ошеломило всех поражение над "Ливерпулем" на минувших выходных. С самого старта вели в счете подопечные Гласнера, пропустили на 87-й минуте, но забили на 90+7. Невероятное развитие событий. В этом сезоне "Кристал Пэлас" еще не проигрывал, а в целом эта серия продолжается с 16 апреля.

    Кадры гостей

    Главным уроном до сих пор остается Шейк Дукуре, который уже месяцами залечивает тяжелую травму. Также уже долго отсутствует и Чади Рояд.

    Последние пять матчей Эвертона и Вест Хэм

    Последние пять встреч хозяев

  • 29.09. Эвертон – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
  • 23.09. Вулверхэмптон – Эвертон 2:0 (Кубок лиги)
  • 20.09. Ливерпуль – Эвертон 2:1 (АПЛ)
  • 13.09. Эвертон – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)
  • 30.09. Вулверхэмптон – Эвертон 2:3 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 02.10. Динамо Киев – Кристал Пэлас 0:2 (ЛЕ)
  • 27.09. Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)
  • 20.09. Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:2 (АПЛ)
  • 16.09. Кристал Пэлас – Миллуолл 1:1 (пен. 4:2)
  • 13.09. Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0 (АПЛ)

    • Последние пять встреч между соперниками

    15.02.20. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

    28.09.24. Эвертон – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

    19.02.24. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

    17.01.24. Эвертон – Кристал Пэлас 1:0 (Кубок Англии)

    04.01.24. Криста Пэлас – Эвертон 0:0 (Кубок Англии)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Арсенал

    Арсенал

    7 5 1 1 14-3 16 2

    Ливерпуль

    Ливерпуль

    7 5 0 2 13-9 15 3

    Тоттенхэм

    Тоттенхэм

    7 4 2 1 13-5 14 4

    Борнмут

    Борнмут

    7 4 2 1 11-8 14 5

    Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

    6 3 3 0 8-3 12 6

    Челси

    Челси

    7 3 2 2 13-9 11 7

    Сандерленд

    Сандерленд

    7 3 2 2 7-6 11 8

    Манчестер Сити

    Манчестер Сити

    6 3 1 2 14-6 10 9

    Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

    7 3 1 3 9-11 10 10

    Эвертон

    Эвертон

    6 2 2 2 7-6 8 11

    Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

    6 2 2 2 9-9 8 12

    Фулхэм

    Фулхэм

    7 2 2 3 8-11 8 13

    Лидс Юнайтед

    Лидс Юнайтед

    7 2 2 3 7-11 8 14

    Брентфорд

    Брентфорд

    6 2 1 3 9-11 7 15

    Ньюкасл

    Ньюкасл

    6 1 3 2 4-5 6 16

    Астон Вилла

    Астон Вилла

    6 1 3 2 4-6 6 17

    Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

    6 1 2 3 5-10 5 18

    Бернли

    Бернли

    6 1 1 4 6-13 4 19

    Вест Хэм Юнайтед

    Вест Хэм Юнайтед

    7 1 1 5 6-16 4 20

    Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

    6 0 1 5 4-13 1

    Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас

    2.54 3.30 2.92 Узнать больше

    2.54 3.30 2.92 Узнать больше

    Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football

    "Ириски" играют в последнее время не слишком зрелищные поединки. Однако и дома они не проиграют с февраля. В то же время "Кристал Пэлас" имеет еще лучшую серию. И он сможет ее продлить сегодня, однако не с тремя очками в кармане. Прогноз: Ничья.

    www.ua-football.com

