Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.10.2025

Английская Премьер-лига, седьмой тур

5 октября, 16:00. "Хилл Дикинсон Стедиум" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Солсбери (Ланкашир)

Прямая трансляция: Setanta Sports Premium

Содержание

Новости Эвертона

Новости Кристал Пэлас

Последние пять матчей Эвертона и Вест Хэм

Последние пять встреч между соперниками

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас

Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football

В четверг "Кристал Пэлас" без проблем победил киевское "Динамо" в Лиге конференций. Теперь же "стекольщики" встретятся с командой бывшего игрока киевлян Виталия Миколенко. "Ириски" идут в середине таблицы, в то же время подопечные Гласнера имеют статус команды, которая в прошлом туре победила действующего чемпиона АПЛ. Кроме этого, "Пэлас" идет в топ-5 чемпионата и имеет еще именно этот матч в запасе.

Новости Эвертона

"Ириски" в прошлом туре провели также домашний матч. Подопечные Моеса встречались с "Вест Хэмом". Общее небольшое преимущество было у гостей, ведь “Эвертон” уже на 10 минуте открыл счет. Уже на 65 минуте счет стал равным. Это была третья подряд потеря очков в чемпионате для команды. Все трое были в Ливерпуле.

20 сентября "Эвертон" проиграл на "Энфилде" в Мерсисайдском дерби. Важно это вспомнить в контексте того, что “Кристал Пэлас” имел совсем другой результат против команды Арне Слота. До этого провел нули с "Астон Виллой", а недавно вылетел из Кубка лиги от "Вулверхэмптона". Последнюю победу "ириски" праздновали еще 30 августа. И с тех пор опустились на 10-ю позицию. Но это все равно неплохой результат для синего Ливерпуля, не правда ли?

Кадры хозяев

Дьюсбери-Холл уже успел набрать пять желтых карточек, то сегодня он не сыграет. Еще один летний новичок Рель травмирован, а ключевой защитник Брентвейта в этом сезоне так еще и не выходил на поле.

Новости Кристал Пэлас

Против "Динамо" "стекольщики" впервые в своей истории сыграли в основном раунде еврокубков. Теперь Оливеру Гласнеру приходится научиться, как правильно распределять силы на третий по рангу евротурнир, АПЛ и два внутренних Кубка. Ведь “Кристал Пэлас”, в отличие от “Эвертона”, в 1/8 финала Кубка лиги прошел, одержав победу в серии пенальти над Миллволлом.

Пока лондонцы находятся на пятом месте АПЛ, а к этому туру подходили на третьей позиции. Ошеломило всех поражение над "Ливерпулем" на минувших выходных. С самого старта вели в счете подопечные Гласнера, пропустили на 87-й минуте, но забили на 90+7. Невероятное развитие событий. В этом сезоне "Кристал Пэлас" еще не проигрывал, а в целом эта серия продолжается с 16 апреля.

Кадры гостей

Главным уроном до сих пор остается Шейк Дукуре, который уже месяцами залечивает тяжелую травму. Также уже долго отсутствует и Чади Рояд.

Последние пять матчей Эвертона и Вест Хэм

Последние пять встреч хозяев

29.09. Эвертон – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

23.09. Вулверхэмптон – Эвертон 2:0 (Кубок лиги)

20.09. Ливерпуль – Эвертон 2:1 (АПЛ)

13.09. Эвертон – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)

30.09. Вулверхэмптон – Эвертон 2:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.10. Динамо Киев – Кристал Пэлас 0:2 (ЛЕ)

27.09. Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

20.09. Вест Хэм – Кристал Пэлас 1:2 (АПЛ)

16.09. Кристал Пэлас – Миллуолл 1:1 (пен. 4:2)

13.09. Кристал Пэлас – Сандерленд 0:0 (АПЛ)

Последние пять встреч между соперниками

15.02.20. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

28.09.24. Эвертон – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

19.02.24. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

17.01.24. Эвертон – Кристал Пэлас 1:0 (Кубок Англии)

04.01.24. Криста Пэлас – Эвертон 0:0 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Арсенал

7 5 1 1 14-3 16 2

Ливерпуль

7 5 0 2 13-9 15 3

Тоттенхэм

7 4 2 1 13-5 14 4

Борнмут

7 4 2 1 11-8 14 5

Кристал Пэлас

6 3 3 0 8-3 12 6

Челси

7 3 2 2 13-9 11 7

Сандерленд

7 3 2 2 7-6 11 8

Манчестер Сити

6 3 1 2 14-6 10 9

Манчестер Юнайтед

7 3 1 3 9-11 10 10

Эвертон

6 2 2 2 7-6 8 11

Брайтон энд Хоув Альбион

6 2 2 2 9-9 8 12

Фулхэм

7 2 2 3 8-11 8 13

Лидс Юнайтед

7 2 2 3 7-11 8 14

Брентфорд

6 2 1 3 9-11 7 15

Ньюкасл

6 1 3 2 4-5 6 16

Астон Вилла

6 1 3 2 4-6 6 17

Ноттингем Форест

6 1 2 3 5-10 5 18

Бернли

6 1 1 4 6-13 4 19

Вест Хэм Юнайтед

7 1 1 5 6-16 4 20

Вулверхэмптон

6 0 1 5 4-13 1

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас

2.54 3.30 2.92 Узнать больше

Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football

"Ириски" играют в последнее время не слишком зрелищные поединки. Однако и дома они не проиграют с февраля. В то же время "Кристал Пэлас" имеет еще лучшую серию. И он сможет ее продлить сегодня, однако не с тремя очками в кармане. Прогноз: Ничья.

www.ua-football.com