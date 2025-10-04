Известный блоггер – о Ломаченко: «Голова – чтобы есть, но не для мышления»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный блогер, активист и волонтер Сергей Стерненко раскритиковал легендарного украинского боксера Василия Ломаченко:

– Ломаченко – из твоего города, Белгород-Днестровский. У тебя был с ним заочный разговор в интернете, он на тебя наезжал, ты на него тоже, потому что он написал пост и не сказал, кто обстрелял школу, верно?

– Он конченный просто. Иногда лучше молчать. У него голова для того, чтобы есть, но не для мышления, очевидно. Потому что если человек любит свою страну, свой город – он же патриот города в первую очередь. Напомню, до полномасштабной войны он выходил на ринг с флагом города, без флага Украины. Я тоже патриот и своей малой родины, и Украины. Но если он на 3-м году полномасштабной войны, когда сраные россияне ракетой бьют по его городу, по учебному заведению, не может сказать, что это сделали россияне, то он сцикун, ну или черт – у меня других слов для него просто нет. Потому что важно называть вещи своими именами.

Ранее Василий Ломаченко посетил боксерский турнир в городе Измаил.

