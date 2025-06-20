Два украинских боксера пробились в четвертьфинал Гран-при в Эр-Рияде

WBC. Фролов – Моралес

20 июня состоялись поединки 1/4 финала Гран-при Всемирного боксерского совета (WBC), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Борьбу за выход в следующий раунд продолжили три украинских боксера среднего веса (до 72,6 кг), два из которых сумели одержать победы.

Петр Фролов (11–1, 4 КО) оказался сильнее мексиканца Сауля Моралеса (15–1–1, 14 КО). В первом раунде оппоненты по очереди отправили друг друга в нокдаун.

Украинец чаще доносил свои удары до головы мексиканца и неплохо двигался на ногах. В третьей 3-минутке соперник Фролова снова оказался на канвасе. По итогам шести раундов судьи зафиксировали победу Фролова.

Петр Фролов (Украина) – Сауль Моралес (Мексика) – UD 6 (60–54, 60–54, 59–55)

Дмитрий Рыбалко (4–0–1, 2 КО) остановил Мохаммеду Иссу (10–0, 9 КО) из Иордании, которого считали одним из самых техничных боксеров турнира.

Украинец навязал силовой бокс и сильно потрепал оппонента – тот выглядел очень уставшим и медленным. Уверенная победа Рыбалко по итогам шести раундов.

Дмитрий Рыбалко (Украина) – Мохаммед Исса (Иордания) – UD 6 (60–54, 59–55, 59–55)

Максим Молодан (8–0, 5 КО) не сумел сломить сопротивление француза Эфрема Барико (11–0, 6 КО).

Украинец часто выглядел слишком пассивно, выбрасывал мало джебов и выглядел тяжелее на ногах. Француз очень успешно прессинговал, тревожил соперника комбинациями и довел бой до победы.

Эфрем Барико (Франция) – Максим Молодан (Украина) – UD 6 (60–54, 59–55, 59–56)

sport.ua