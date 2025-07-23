Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о наследии абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

«Наследие великого боксера формируется со временем. Но давайте говорить об Усике как об одном из величайших супертяжеловесов. Мало боксеров, которые могли бы конкурировать с Али, Тайсоном, Фрейзером, Холмсом, но сейчас большинство скажет: «Усик бы их победил».

Усик невероятен, и у него не большие габариты, парень умеет навязывать свой бокс», — сказал Хирн.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua