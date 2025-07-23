Палмер: В Red Bull Racing должны поддержать Мекиса

Бельгийский этап сезона станет для Лорана Мекиса первым опытом руководства Red Bull Racing, и, разумеется, все с интересом будут наблюдать за его работой и за выступлением команды.

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, поделился своим мнением, принимая участие в очередном выпуске подкаста F1 Nation.

Джолион Палмер: «Могу представить, что пресса в Бельгии устроит настоящую давку, прорываясь к Мекису, её интерес будет максимальным, и его первый уик-энд на этом посту будет по-настоящему напряжённым. Теперь он перешёл в команду, побеждавшую в чемпионате мира, ведь Racing Bulls очень сильно от неё отличается – там и работа организована по-другому, и уровень ожиданий меньше.

Но мне всё-таки кажется, что у Red Bull Racing есть всё необходимое, чтобы уверенно провести этот уик-энд. У неё очень сильная и опытная гоночная бригада, которая знает, как надо работать на Гран При. У них есть Макс Ферстаппен – гонщик, который может показывать очень высокие результаты вопреки обстоятельствам. Кроме того, он всегда очень неплохо выступает в Спа.

На месте Лорана в дни его первого уик-энда в этой команде я бы старался воспринять побольше информации, ведь сейчас его ждёт совершенно новый опыт. В программу бельгийского этапа входит спринт, поэтому надо сразу постараться добиться нормальной работы машины и надеяться, что команде это удастся, а Макс хорошо справится со своей задачей.

И мне представляется, что в команде поддержат Лорана после всех событий последних полутора лет и потери целого ряда ведущих специалистов. Обстановка в команде была очень нестабильная, но сейчас все, кто остались в Red Bull Racing – а все эти люди настоящие мастера своего дела – получили шанс вновь себя показать, а для этого они должны поддержать нового руководителя.

По идее, перестановки в руководстве команды не должны сильно сказаться на её конкурентоспособности, ведь не руководитель команды пилотирует машину, не он разрабатывает и реализует тактические схемы. Всё это делают гонщики и специалисты гоночной бригады, и они вполне в состоянии отработать в этот уик-энд на очень высоком уровне.

Сейчас важнее всего наладить взаимопонимание и эффективный обмен информацией между командой и Лораном, чтобы он как можно быстрее по-настоящему включился в работу, оценил обстановку и разобрался в том, что нужно изменить. Не исключено, что при новом руководителе настрой команды станет несколько более прагматичным, и вовсе не факт, что её характер останется таким же, каким был при Хорнере. Впрочем, посмотрим, ведь мы пока не знаем, как себя покажет Мекис на этом посту…

В Racing Bulls он работал с Юки Цунодой, и можно сказать, что у Лорана психология человека, который только стремится выйти на более высокий уровень, поэтому я думаю, что он постарается помочь Юки.

Мекис постарается подбодрить японского гонщика, напомнить, что он отлично выступал во времена их сотрудничества, и постарается понять, почему между вторым гонщиком Red Bull Racing и Максом такая большая разница. В общем, посмотрим, удастся ли ему решить эту задачу…»

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