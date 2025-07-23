Женское Евро-2025. Сборная Англии снова оформила камбэк. На этот раз в игре против Италии

Сборная Италии по женскому футболу одолела Англию в полуфинальном матче Евро-2025 со счетом 1:0.

Гол Барбары Бонансеа на 33-й минуте мог стать решающим моментом встречи и вывести "адзурри" в финал Евро. Но "львицы" играют до конца и сравняли счет в компенсированное время, а затем вырвали победу в конце второго овертайма.

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Теперь британская команда ждет своего соперника в финале, которым станет победитель второй полуфинальной пары между Германией и Испанией.

Женское Евро. Полуфинал

Женева. Стад де Женев

Англия – Италия 0:1

Голы: Агьеманг, 90+6', Келли, 119' – Бонансеа 33'

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