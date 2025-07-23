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Футбол

Женское Евро-2025. Сборная Англии снова оформила камбэк. На этот раз в игре против Италии

Женское Евро-2025. Сборная Англии снова оформила камбэк. На этот раз в игре против Италии

    • Сборная Италии по женскому футболу одолела Англию в полуфинальном матче Евро-2025 со счетом 1:0.

    Гол Барбары Бонансеа на 33-й минуте мог стать решающим моментом встречи и вывести "адзурри" в финал Евро. Но "львицы" играют до конца и сравняли счет в компенсированное время, а затем вырвали победу в конце второго овертайма.

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    • Теперь британская команда ждет своего соперника в финале, которым станет победитель второй полуфинальной пары между Германией и Испанией.

    Женское Евро. Полуфинал

    Женева. Стад де Женев

    Англия – Италия 0:1

    Голы: Агьеманг, 90+6', Келли, 119' – Бонансеа 33'

    www.ua-football.com

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