БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После этого поединка Турки Аль-Шейх выразил желание провести бой Александра против Мозеса Итаумы. Тони Беллью остался не в восторге от такой идеи.

«Сейчас полная глупость ставить Мозеса Итауму против Александра Усика. Это абсолютное безумие. Итауме может быть конец за 6-7 раундов.

Не надо этого боя. Бокс – это спорт, который не прощает ошибок», – сказал Тони.

sport.ua