Тренер Фьюри рассказал, что его больше всего впечатляет в Усике

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Шугар Хилл Стюард, тренер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), поделился мнением о будущем сопернике его клиента – чемпионе WBA, WBO и IBF Александре Усике (21-0, 14 KO).

«Я продумал все возможные варианты. Я не просто просыпаюсь и говорю: о, нужен нокаут, и все. У меня есть голова, которую я использую. Я много думаю. Мне приходится думать обо всем, что может произойти, должно произойти, может произойти. Я собираю все это вместе и делаю так, чтобы все получилось.

Меня впечатляет способность Усика побеждать. То, как он умеет создавать выигрышные ситуации. Мне неважно, нокаутирует он всех или нет. Усик знает, как побеждать, очевидно, что он непобежденный, как и Тайсон. Вот что меня интересует – два интеллекта», – сказал Стюард.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее Тайсон Фьюри спрогнозировал своих оппонентов на 10 боев наперед.

sport.ua