ФОТО. Усик отправил Фьюри в Диснейленд. Вот чем занимается Тайсон сейчас

Бывший профессиональный боксер Тайсон Фьюри наслаждается времяпровождением с семьей.
Жена экс-чемпиона, Пэрис Фьюри, в своём Instagram опубликовала кадры счастливой семьи, отдыхающей в парижском Диснейленде.
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Также семейство Фьюри посетило Эйфелевую башню, поделившись несколькими памятными фото.
Тайсон выглядит абсолютно счастливым и жизнерадостным после завершения карьеры.
Напомним, что решение о завершении карьеры профессионального боксера британец принял после поражения от Александра Усика.