ФОТО. Усик отправил Фьюри в Диснейленд. Вот чем занимается Тайсон сейчас

Instagram. Тайсон Фьюри с семьей в Диснейленде

Бывший профессиональный боксер Тайсон Фьюри наслаждается времяпровождением с семьей.

Жена экс-чемпиона, Пэрис Фьюри, в своём Instagram опубликовала кадры счастливой семьи, отдыхающей в парижском Диснейленде.

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Также семейство Фьюри посетило Эйфелевую башню, поделившись несколькими памятными фото.

Тайсон выглядит абсолютно счастливым и жизнерадостным после завершения карьеры.

Напомним, что решение о завершении карьеры профессионального боксера британец принял после поражения от Александра Усика.

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