«Посмотрим на Усика и Дюбуа». Известно, когда Джошуа проведет новый бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что супертяж Энтони Джошуа перенес операцию на локте и проходит восстановление.

Боксер собирается провести бой еще в этом году, но соперник зависит от исхода поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа, а также возможного желания Тайсона Фьюри вернуться в ринг.

«Операция прошла успешно, сейчас Джошуа проходит восстановление. Скоро он сможет приступить к тренировкам, а бой тогда планируется на один из осенних месяцев».

«Посмотрим, чем завершится бой Усика и Дюбуа, посмотрим, не захочет ли Фьюри вернутся в ринг. Но Джошуа точно проведет бой в этом году» – сказал Хирн.

У Джошуа в прошлом году проиграл Дюбуа и потерял пояс IBF.

Известный промоутер: «Его уже никто не боится. Забавно, что так случилось»

sport.ua