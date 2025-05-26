Мик Шумахер был на Indy 500 ради переговоров с Cadillac

В последние недели Мик Шумахер появился на двух гонках, проходивших в США – на Гран При Майами и вчерашней Indy 500. При этом известно, что он ведёт переговоры с руководством новой команды Cadillac F1, и оба майских визита нужно рассматривать в этом контексте.

Как пишет издание Racer, в списке претендентов на два места в Cadillac довольно много гонщиков, и у большинства есть либо опыт выступлений в Формуле 1, либо опыт работы резервными пилотами: это Серхио Перес, Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу, Фелипе Другович и Фредерик Вести. Есть в этом списке и сын семикратного чемпиона мира – с 2021-го по 2022 гг. Мик провёл 43 гонки за Haas F1.

Затем он в течение двух лет выполнял обязанности резервного пилота Mercedes и McLaren, а теперь выступает за заводскую команду Alpine в гонках на выносливость, и у его экипажа уже несколько подиумов.

За день до Indy 500 Шумахер-младший был замечен на автодроме в Индианаполисе, где подтвердил, что сейчас его главная цель – вернуться в Формулу 1 в качестве призового гонщика.

Дэн Таурисс, руководитель программы Cadillac F1, был и в Майами, и в минувший уик-энд на Indy 500, поскольку его компания TWG Motorsport ныне владеет активами Andretti Global.

Дискуссии руководства заводского проекта General Motors с возможными претендентами на места в 11-й команде Формулы 1 пока носят предварительный характер, однако Racer со ссылкой на свои источники сообщает, что в ближайшие недели эти переговоры должны выйти на более серьёзный уровень.

В Cadillac F1 также рассматривают кандидатуры двух американских гонщиков – Колтона Херты, выступающего за Andretti в IndyCar, и Джека Кроуфорда, который вчера выиграл гонку Формулы 2 в Монако за рулём машины команды DAMS и занимает 5-ю строчку в личном зачёте серии.

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