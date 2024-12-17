Ферстаппен: Хельмут Марко для меня как второй отец

Когда в начале сезона Red Bull Racing разделилась на два лагеря, заговорили об уходе из команды консультанта Хельмута Марко, но Макс Ферстаппен сразу остановил эти разговоры, сказал, что если уйдёт Марко, то уйдёт и он. В интервью Viaplay он вспоминал ту ситуацию.

Макс Ферстаппен: «Я всегда давал понять, что тесно связан с Марко. Все это знают. Благодаря ему я попал в Формулу 1. Он мне как второй отец. Мы многое пережили за эти годы, много хорошего и плохого, и нас это связывает.

Насколько вероятен был уход Марко? Мы до этого не дошли, поскольку я сказал, что тоже уйду. На этом все разговоры закончились.

Грязи вокруг тогда было много, важно, что мы сами решили эти проблемы, внутри команды, не вынося их в прессу. И это сработало. В такой ситуации нужно просто сесть и поговорить. Мой отец и Кристиан так и поступили».

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