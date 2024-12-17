Александр УСИК: «Я когда-то воровал шоколадки»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик рассказал о своем детстве.

«Мы в детстве воровали яблоки, шоколадки, воровали торты. Сейчас я понимаю, что воровать плохо, но тогда об этом не думали. Сейчас я своему сыну говорю, что это плохо, ведь у нас есть деньги, чтобы заплатить за это.

Когда я жил на ферме на Черниговщине, то делал разные вещи – продавал мороженое, персики, ухаживал за скотом. Я не стесняюсь таких вещей, они мне помогли стать тем, кто я есть», – сказал Усик.

Ранее Александр Усик назвал пятерку лучших боксеров на данный момент. Александр включил в список двух британских супертяжей – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

sport.ua