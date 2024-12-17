АПЛ. Борнмут – Вест Хэм 1:1. Когда старания проходят напрасно

“Вишни” выдали сильный матч, а в итоге едва не проиграли на последних минутах

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Противостояние двух испанских наставников на полях Туманного Альбиона. По-разному сейчас складываются их карьеры, Андони Ираола заработал большое уважение от местных трибун за свою работу, а Хулен Лопетеги продолжает строить новую команду с "Вест Хэмом", находясь под невероятным давлением и риском вероятного увольнения в любой момент. Кажется, что голоднее здесь именно Лопетеги, однако может ли его команда составить реальную конкуренцию на выезде против "вишен"? Это мы и должны были узнать.

В стартовом составе хозяев поля ожидаемо появился Илья Забарный и это был очередной крепкий матч от украинского защитника, а соперник сегодня проблемы создавал, это точно нельзя было назвать легкой прогулкой для обороны "вишен".

В первом тайме голов мы так и не увидели, однако важно отмечать остроту созданных моментов. Она была настолько высокой, что ощущение о неизбежном голе не покидало. Активнее все же были "молотобойцы". Боуэн даже попал в каркас ворот, что стало самым опасным моментом в первом тайме. В целом команды обменивались острыми моментами, которым не хватало только точности при ударах. А когда с точностью все было в порядке, то голкиперы были на месте. Особенно активными были Кудус и Боуэн, а у "Борнмута" Кристи и Уаттара. Но в первом тайме без голов, поэтому все надежды перенеслись на вторую половину встречи.

Во втором тайме ливень моментов продолжился, только теперь инициатива была больше у хозяев поля. Классный удар получился у Данго Уаттара, немного мимо ворот, а через несколько мгновений мог забивать Илья Забарный. Именно на него направил подачу Кристи, вот только удару украинца головой не хватило точности и круглый полетел мимо ворот.

В середине второй половины игра немного успокоилась, однако все равно команды не забывали обмениваться рядовыми ударами издали, но с точностью сегодня были очевидные проблемы. Именно они и помешали круглому все же оказаться в воротах хотя бы раз, хотя моментов действительно хватало.

Затем было еще одно небольшое нашествие от "вишен", после чего произошел глупый эпизод с Бруксом. Он при подаче Ван-Биссаки в штрафную решил высоко поднять свои руки, в одну из них попал мяч и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Лукас Пакета. Гол, который выглядел не очень логично, учитывая то, как во втором тайме "Борнмут" давил на ворота соперника. Но такой уж сегодня матч.

А знаете, что было дальше? Просто бешеный штрафной удар от Унала как ответ на пропущенный гол. Далеко было от ворот, действительно далеко, но то, как турок смог закрутить круглого в угол ворот прямым ударом – шедеврально. 1:1. А не могли команды раньше порадовать нас таким шоу?

В итоге с таких счетом и завершился этот матч. Классная концовка получилась. Дуэль двух испанских наставников завершилась вничью. Для "Вест Хэма" это все же был неплохой матч по сравнению с прошлыми перформансами. А "Борнмут" может корить себя за упущенные шансы и глупый пенальти.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Борнмут" — "Вест Хэм" 1:1

Голы: Унал (90) — Пакета (87, с пенальти)

"Борнмут": Кепа — Смит (Адамс, 68), Забарный, Хейсен, Керкез — Кристи, Кук — Семеньо (Брукс, 68), Клюйверт (Биллинг, 80), Уаттара — Эванилсон (Унал, 80)

"Вест Хэм": Фабьянски — Цоуфал, Мавропанос, Килман, Ван-Биссака (Кейси, 90+5) — Альварес (Саммервилл, 75), Соучек — Пакета, Солер (Фюллькрюг, 56), Кудус (Скарлз, 74) — Боуэн

Предупреждения: Солер (23), Альварес (62)

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