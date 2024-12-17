Лимож. Голубич стала новой чемпионкой турнира и вернулась в топ-100 рейтинга

Виктория Голубич выиграла титул на соревнованиях во Франции



Лимож, Франция • 9-15 декабря • хард (зал) • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Виктория Голубич (Швейцария, 7) – Селин Неф (Швейцария) 7:5, 6:4

Швейцарская теннисистка продлила свою беспроигрышную серию, выиграв 12-й матч подряд. В ноябре Голубич победила на турнире WTA 250 в Цзюцзяне, а также выиграла два матча за сборную в Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Путь к победе:

R32: Екатерина Макарова (-, LL) 6:4, 6:1

R16: Мириам Болквадзе (Грузия) 6:4, 6:4

QF: Кароль Монне (Франция, WC) 4:6, 6:0, 7:5

SF: Нурия Паррисас Диас (Испания, 6) 7:6(2), 1:0 (отказ)

FR: Селин Неф (Швейцария) 7:5, 6:4

Виктория Голубич записала в свой актив второй титул WTA 125. В 2019 году швейцарка стала чемпионкой на турнире в Индиан-Уэллс.

По итогам выступления в Лиможе Голубич вернулась в топ-100 мирового рейтинга, поднявшись на 90-ю позицию (+19).

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