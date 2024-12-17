Джордан: Макс давил на Хорнера, чтобы тот не взял Сайнса

Бывший владелец собственной команды Эдди Джордан считает, что в Red Bull отчасти виноваты в проблемах Серхио Переса…

Эдди Джордан: «Мне неловко за Серхио. Мне нравится этот парень. Это потрясающий человек, с которым приятно общаться. Все говорят, что он борется за место в команде на следующий год. Я бы сказал, что шансов нет, и отчасти в этом вина команды, а отчасти – Макса.

Я знаю, что Макс давил на Кристиана Хорнера, чтобы тот не взял в команду Карлоса Сайнса. Он хотел видеть рядом Переса, поскольку знал, что сможет его обогнать. Максу нужно немного подумать об этом. Как и Кристиану – они придержали Серхио, чтобы Макс был спокоен.

Они будут это отрицать, но я верю, что в какой-то момент было проще оставить Серхио в покое, а не искать варианты, способные увеличить вероятность победы в Кубке конструкторов в следующем сезоне».

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