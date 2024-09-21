Пьер Гасли: Скорость не соответствует нашим ожиданиям

Во второй тренировке Гран При Сингапура Эстебан Окон и Пьер Гасли были быстрее только соперников из Sauber. После сессии гонщики Alpine пожаловались на нехватку скорости.

Эстебан Окон (17-й): «В первой тренировке темп выглядел многообещающим, но пропал во второй сессии свободных заездов, хотя по ощущениям машина управлялась точно так же, как и в первой. Нам с командой нужно разобраться в причинах, чтобы вернуться более сильными в субботу.

Мы ожидали от машины большей скорости на этой трассе, но сегодня этого не произошло. Сделаем всё возможное, чтобы улучшить машину. Надеюсь, мы сможем побороться в квалификации».

Пьер Гасли (18-й): «Сложные пятничные тренировки в Сингапуре. Уровень конкурентоспособности не соответствовал нашим ожиданиям, так что предстоит много работы, чтобы понять, в каких областях необходимо прибавить.

Перед квалификацией нас ждёт ещё одна тренировка, в которой, надеюсь, мы внесём необходимые изменения в настройки и прибавим. Необходимо сделать машину быстрее – в этом и состоит цель, поскольку сегодняшний день получился далеко не лучшим».

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