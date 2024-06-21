Джок Клиа: Мы старались привезти новинки пораньше

Главный гоночный инженер Ferrari Джок Клиа сказал сегодня, что команда спешила подготовить новинки именно к Барселоне…

Джок Клиа: «Если у вас есть возможность, в Барселону всегда нужно приезжать с новинками. Сначала мы планировали представить их позже, но серия из трёх Гран При подряд даёт отличные возможности для тестов.

Именно поэтому мы поспешили с их подготовкой, тем более что борьба за лидерство сейчас очень плотная. Речь идёт не только о том, на что нацелены наши новинки. Вопрос в том, что делают соперники. И если мы сможем получить обновление на шаг раньше, чем другие, это станет преимуществом».

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