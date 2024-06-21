Катмен Фьюри поделился ожиданиями от реванша с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Капетильо за работой

Хорхе Капетильо, опытный катмен Тайсона Фьюри, рассказал о своей уверенности в победе Цыганского короля в реванше с Александром Усиком.

«Я переписывался с Фьюри, у него все хорошо. Тайсон сказал, что он в порядке, вернулся в спортзал и готов к бою. Он готов вернуться, и я знаю, что он это сделает, потому что он сильный человек. Он должен суметь оправиться от этого поражения, и я не могу не гордиться им.

Он уже покорил все в боксе. Он показал всему миру, что все может случиться, вернувшись после психического расстройства и снова став чемпионом мира. После трех боев с Деонтеем Уайлдером ему нечего доказывать. Он все еще полон страсти к боксу, и я искренне рад за него и знаю, что он станет абсолютным чемпионом мира», – сообщил Капетильо.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua