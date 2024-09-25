Тото Вольфф: Мы хотим видеть эмоции и острые моменты

Тото Вольфф прокомментировал скандал с участием Макса Ферстаппена в дни Гран При Сингапура. В FIA оштрафовали гонщика Red Bull Racing за ненормативную лексику, и в ответ Макс начал бойкотировать официальные пресс-конференции. Руководитель команды Mercedes считает, что если запрещать гонщикам проявлять эмоции, то Формула 1 рискует потерять часть своей привлекательности.

Тото Вольфф: «Существует мнение, что ругательства и грубое общение по радио не должны происходить, поскольку это является проявлением неуважения. Многое люди смотрят гонки дома вместе с семьями. Слово на букву F часто употребляется, но всегда важен контекст и то, с каким тоном человек его произносит.

Но мы хотим видеть эмоции гонщиков, нам нужны острые моменты. Я понимаю, что гонщики пилотируют в экстремальных условиях, но если мы сможем как-то немного смягчить переговоры по радио, то это пойдёт всем нам на пользу.

Однако я не вижу смысла запрещать слово на букву F. Это просто одно из слов улицы. Существуют и гораздо хуже».

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