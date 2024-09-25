Ассист Мудрика, Попов и Миколенко здоровы, известен будущий обладатель Золотого мяча. Главные новости за 24 сентября

В Европе начинается насыщенный мидуик

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Darren Walsh/Chelsea FC

Кубок английской лиги: ассист Мудрика, успех "Ман Сити"

"Челси" играл против клуба из 4-го дивизиона "Барроу" и победил 5:0 благодаря ассисту Михаила Мудрика и хет-трику Криса Нкунку. Также 1/16 финала Кубка лиги прошли “Горожане”, одолевшие “Уотфорд”; “Астон Вилла”, обыгравшая "Уиком", и "Лестер, который бил пенальти с "Уолсоллом".

"Реал" чуть не отдал победу "Алавесу" на последних минутах

"Сливочные" вели в счете 3:0 на 85-й минуте, но дальше расслабились и пропустили дважды за минуту, что создало внезапную напряженность в концовке и превратило легкую победу в натужную. Отдельно отметим, что снова забил Мбаппе — у него уже 7 голов за Мадрид.

Винисиус получит Золотой мяч-2024 — Marca

Церемония пройдет 28 октября в Париже, и издание утверждает, что Винисиусу уже сообщили о будущем трофее. В прошлом сезоне бразилец выиграл с "Реалом" Ла Лигу и Лигу чемпионов, оформив 26+13 в 49 матчах во всех турнирах.

Попов — в составе "Динамо" на "Лацио"

Киевляне отправились в Гамбург на матч Лиги Европы с Поповым, который не играл с конца августа из-за травмы. Сумеет ли он отбегать хотя бы тайм с римлянами — неясно. В остальном потерь у команды Шовковского нет, все в строю. Матч, напомним, начнется 25 сентября в 22:00 по Киеву.

Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе

Виталий пропустил последние матчи "Эвертона" против "Саутгемптона" и "Лестера" из-за болезни, но уже вчера работал наравне со всеми. Для "Ирисок" это важное усиление; они после 5 туров АПЛ плетутся в таблице аж 19-ми.

"Комо" впервые с 2003 года победил в Серии А

Новичок элиты в 5-м туре в гостях одолел "Аталанту" – 3:2. По ассисту записали в актив экс-игроки "Барсы" и "Реала" Серджи Роберто и Нико Пас. Для "Комо" это первая победа не только в сезоне, но и в целом в элите с 2003 года, когда они в последний раз здесь выступали.

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