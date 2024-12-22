Хотели реванш, но соперник взял своё.  Кристал Пэлас – Арсенал 1:5. Обзор матча и видео голов

Мотивация зашкаливала

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Второй раз за неделю встретились "Кристал Пэлас" и "Арсенал". Лондонское дерби теперь уже в Премьер-Лиге.

"Канониры" в первом тайме забили 3 гола, из них 2 – Габриэля Жезуса. В кубковом матче бразилец забил три гола в ворота "орлов". К слову, третий гол на счету Хаверца. Хозяева ответил одним голом – Сарра.

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Во втором тайме "арсенал" доказал своё преимущество. Вышедшие на замену Райс и Калафьори сделали результат. Райс отдал ассист на 60-й минуте и на 84-й минуте забил после передачи Калафьори.

"Арсенал" на третьей строчке, набрав 33 балла. "Кристал Пэлас" – 15-й с 16-ю набранными очками.

Английская Премьер-Лига. 17-й тур, Лондон

Кристал Пэлас – Арсенал 1:5

Голы: Сарр (11) – Жезус (6, 14), Хаверц (38), Мартинелли (60), Райс (84)

Видеообзор матча:

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