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Футбол

Хотели реванш, но соперник взял своё.  Кристал Пэлас – Арсенал 1:5. Обзор матча и видео голов

Мотивация зашкаливала

Хотели реванш, но соперник взял своё.  Кристал Пэлас – Арсенал 1:5. Обзор матча и видео голов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Второй раз за неделю встретились "Кристал Пэлас" и "Арсенал". Лондонское дерби теперь уже в Премьер-Лиге.

    "Канониры" в первом тайме забили 3 гола, из них 2 – Габриэля Жезуса. В кубковом матче бразилец забил три гола в ворота "орлов". К слову, третий гол на счету Хаверца. Хозяева ответил одним голом – Сарра.

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    • Во втором тайме "арсенал" доказал своё преимущество. Вышедшие на замену Райс и Калафьори сделали результат. Райс отдал ассист на 60-й минуте и на 84-й минуте забил после передачи Калафьори.

    "Арсенал" на третьей строчке, набрав 33 балла. "Кристал Пэлас" – 15-й с 16-ю набранными очками.

    Английская Премьер-Лига. 17-й тур, Лондон

    Кристал Пэлас – Арсенал 1:5

    Голы: Сарр (11) – Жезус (6, 14), Хаверц (38), Мартинелли (60), Райс (84)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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