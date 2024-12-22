Александр УСИК: «Перед боем он мне сказал: сегодня твоя очередь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде на ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

После победы Александр рассказал о поддержке семьи накануне боя: «Я выиграл, это хорошо. Решение судей? Я не судья, я боксер. Я упорно тренировался перед боем, а моя жена меня поддерживала.

Кроме того, сегодня счастливый день, так как мои сыновья Кирилл и Михаил выиграли свои соревнования. Они получили пояса в дзюдо оранжевый и зелёный. Один из них сказал мне: «Теперь твоя очередь»».

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112.

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