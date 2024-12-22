Франц Тост советует Лоусону не бороться с Ферстаппеном

Бывший руководитель команды AlphaTauri Франц Тост прокомментировал приглашение Лиама Лоусона в Red Bull Racing. Тост посоветовал молодому гонщику не пытаться бороться с Максом Ферстаппеном, поскольку это приведёт только к дополнительному прессингу и потенциальным проблемам.

Франц Тост: «И Юки Цунода, и Лиам Лоусон заслуживали повышения. Всё, что я могу сказать о Лиаме, так это то, что ему нужно сосредоточиться на собственных задачах и никогда не пытаться бороться с Максом Ферстаппеном.

Макс – один из лучших гонщиков всех времён наравне с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной. И даже сейчас он ещё далек от пика своей формы, и у него практически безграничный потенциал».

Источник