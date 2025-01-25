Магнуссен: Я бы не сказал, что WEC проще Формулы 1…

Кевин Магнуссен, завершив карьеру в Формуле 1, перешёл в гонки на выносливость, и в 2025 году будет выступать за заводскую команду BMW M Motorsport. Для неё это второй сезон в самой престижной и мощной категории Hypercar, и руководство команды ставит перед своими гонщиками задачу бороться за победы не только на отдельных этапах, но и в чемпионате.

Перед марафоном «24 Дайтоны», открывающим сезон, Кевин рассуждал об отличиях Формулы 1 от WEC и о тех особенностях гонок на выносливость, к которым ему предстоит адаптироваться.

Кевин Магнуссен: «Переход из Формулы 1 в категорию Hypercar гонок на выносливость – разумеется, очень большой шаг. Если честно, их даже сравнивать нельзя, это слишком разные классы. Я бы не сказал, что WEC чем-то проще – возможно, мне придётся даже сложнее, потому что для меня многое в новинку, и мне ещё предстоит многому научиться.

Пока я проехал не так много кругов, но с каждым очередным кругом чувствую, что мне становится всё более комфортно. Но гонка предстоит долгая, так что за 24 часа я проведу больше времени за рулём и смогу найти нужный ритм. Я в предвкушении и первой гонки, и всего сезона в целом.

По-моему, для класса Hypercar сейчас началась «золотая эра», если угодно. В нем так много заводских команд, поэтому соперничество здесь на очень высоком уровне, и борьба идёт очень острая. Я не могу вспомнить другой период, когда гонки спорткаров были бы настолько интересными. Разумеется, лично у меня всё это вызывает настоящее воодушевление.

Нас ждут очень важные гонки в Дайтоне, Себринге, в Ле-Мане – конечно, к «2 часам Ле-Мана» у меня особое отношение. Очень хочется там проверить себя в сравнении с другими заводскими командами, и я знаю, что у BMW есть шанс на победу. Мы способны бороться в первых рядах на всех этапах сезона, и я жду этого с большим нетерпением.

Конечно, в гонках на выносливость мы с напарниками сменяем друг друга за рулём нашей машины, и это очень существенное отличие от того, к чему я привык. Но некоторый опыт гонок на выносливость у меня есть, и я знаю, чего ожидать. Главное отличие в том, что здесь результат – это плод усилий и всей команды, и всего экипажа.

В гонках одноместных машин результат тоже зависит от работы всей команды, но там это происходит иначе, ведь тебе не приходится взаимодействовать с другими гонщиками. А в гонках на выносливость ты должен в какой-то мере идти на компромиссы, когда речь идёт о твоих личных предпочтениях, ради того, чтобы было комфортно всем.

Здесь это одна из ключевых составляющих успеха, поэтому ты должен уметь находить правильный компромисс. И, конечно, психологический настрой тоже должен быть иным, особенно когда речь идёт о 24-часовых гонках. По сравнению со спринтом, ты должен мыслить более широкими временными категориями…»

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