Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, высказался о наследии Александра Усика.

«К сожалению Усик не является величайшим боксером всех времен. Он величайший супертяж своей эпохи. Он стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте и крузервейте, поэтому он один из лучших боксеров наших дней.

Но у Усика было недостаточно великих соперников, таких как Мухаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Эрни Шейверс. Даже в эпоху Майка Тайсона у него были такие великие боксеры как Риддик Боу, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд», – отметил Маккензи.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua