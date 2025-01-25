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Футбол

Клуб из столицы Франции хотел бы приобрести Родриго Гоэса

Очень хотят его

Клуб из столицы Франции хотел бы приобрести Родриго Гоэса

Фото: https://twitter.com/realmadrid

    • "ПСЖ" хочет подписать 24-летнего Родриго. Об этом сообщает журналист Абделла Бульма у Х.

    По имеющейся информации, руководство "ПСЖ" попытается купить Родриго, если ближайшим летом им представится такая возможность. Добавим, что контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2028 года и игрок не раз заявлял, что счастлив в Мадриде.

    Напомним, за этот сезон в чемпионате Испании Родриго забил 4 гола в 17 играх.

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    www.ua-football.com

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